На последнем видео с Натальей Наговициной увидели одну странность: для чего альпинистка выставила рюкзак?

Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на высоте более 7000 метров на пике Победы. Россиянка не смогла продолжить путь и осталась в палатке на горе. Через несколько суток к ней добрались двое иностранных альпинистов, мужчины пытались спасти Наталью, но не смогли. Оставив ей воду и еду, спортсмены ушли в лагерь, чтобы вернуться через сутки. Но при повторной попытке помочь коллеге, один из альпинистов погиб.

Больше до Натальи никто добраться не смог. Родные до последнего верили, что Наговицина жива. Но теперь даже они осознает, что альпинистка навсегда осталась на пике Победы.

2 сентября к палатке Натальи был запущен дрон. Беспилотник максимально приблизился к альпинистке и снял место, где она предположительно находилась. На полученных кадрах не наблюдается никаких признаков жизни, а основание палатки уже полностью занесено снегом. Но одна деталь на видео смутила экспертов. Рядом с палаткой стоит рюкзак. Снега на нем немного, а значит, выставили его недавно. К тому же, на кадрах, опубликованных ранее, рюкзака не было.

Так появилась версия, что на момент съемки с дрона Наговициной вовсе не было в палатке. Возможно, Наталья попыталась сама добраться до базового лагеря. Опытные альпинисты в шоу "Новые русские сенсации" отметили, что такое вполне могло быть. Но с большей вероятностью спортсменка могла покинуть свое укрытие, находясь в бреду.

"Теоретически это возможно, но на практике такого никогда не было. Конечно же, это мало вероятно, 99%, что это не так. Это уже такие уникальные случаи. Человек может случайно упасть, от недостатка кислорода у нее мысли могут быть совсем не такие", — объяснил эксперт.