США договорились с Китаем по работе TikTok

Вашингтон и Пекин достигли договоренностей по дальнейшей работе китайской социальной сети TikTok в США. Министра финансов США Скотт Бессент заявил об этом по итогам переговоров с представителями властей КНР.

Как передает Reuters, стороны выработали рамочное соглашение. О подробностях пока не сообщается. По словам американского министра, в ближайшие недели США и Китай проведут новые консультации.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир уточнил, что договоренности предусматривают переход TikTok под контроль американской компании. Ранее об этом заявил президент США Дональд Трамп, название компании не уточнялось. Американский лидер в июле сообщил, что США и КНР планируют обсуждение сделки по приобретению соцсети TikTok у китайской компании ByteDance группой очень богатых людей.