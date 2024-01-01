Перенесшая операцию Маргарита Симоньян: "Страха нет. Смерть — это встреча с Господом"

Маргарита Симоньян 9 сентября перенесла хирургическое вмешательство. Операцию журналистке провели в одной из московских клиник.

Придя в себя после наркоза, Маргарита вышла на связь с подписчиками на своей странице в соцсети. Она рассказала, что операция прошла хорошо. А через двое суток Симоньян уже выписали из больницы. Журналистка все еще чувствует себя не лучшим образом, но рада вернуться домой. Прогнозы пока Маргарита не делает, отмечая, что на все божья воля.

Главред RT благодарит всех неравнодушных за поддержку и признается, что не ожидала, что ее поддержит так много людей. "Спасибо, ребята. Очень растрогали. В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит — так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно?" — сделала заявление Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, Маргарита Симоньян сообщила, что у нее выявили тяжелое заболевание и в ближайшее время она ляжет в больницу на операцию в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". При этом она не стала называть свой диагноз.

Отметим, что муж журналистки, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян рассказывала, что практически каждый день ездит к нему в больницу. В какой-то момент она почувствовала, что супруг сжал ее руку, но никаких улучшений в его состоянии не последовало.