В МИД назвали катастрофой ситуацию в Европе

Ситуация в Западной Европе катастрофическая с точки зрения экономики. Для прикрытия ЕС намеренно симулирует якобы существующую угрозу с Востока, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, катастрофа в Европе не только экономическая: она катастрофическая с точки зрения авантюры, которую они закрутили вокруг Украины, приводит слова Захаровой ТАСС.

Дипломат отмечает, что европейцы в связи с этим и дальше будут насаждать русофобию. Как ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, у целого ряда стран Запада наблюдается ослабление иммунитета к нацистскому вирусу.