Европа грозит санкциями, Трамп ставит ультиматум: политические сводки понедельника

МИДы Болгарии, Норвегии и Великобритании передали послам России письменные демарши в связи с нарушением воздушного пространства Польши якобы нашими беспилотниками. Инцидент произошел 10 сентября, и никаких доказательств вины Москвы до сих пор так и не представлено. Но ЕС продолжает истерику вокруг ЧП и грозит новыми санкциями в отношении России. А вот такой же бурной реакции из Вашингтона еврочиновники пока не дождались. Вместо этого президент США выдвинул Брюсселю ультиматум.

Подробнее - в репортаже Лилии Акиньшиной.