Никита Пресняков после развода сделал откровенное признание о Красновой: вот о чем она мечтала больше всего на свете

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместе около 10 лет. Летом стало известно, что супруги развелись. Якобы у них накопились претензии друг к другу, разрешить которые невозможно.

Поговаривают, что брак сгубил побег в Америку. Якобы за границей Никита не смог дать Алене то, к чему она привыкла дома. Краснова вернулась в Моску к родителям, а Пресняков умчался на знаменитый фестиваль Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в США.

Фестиваль закончился еще две недели назад, а Никита все продолжает вспоминать, как хорошо ему там было. И, как оказалось, на то есть причина. Певец не просто так отправился на Burning Man. Оказывается, посетить это мероприятие очень давно хотела Алена Краснова, но у нее так и не вышло. Зато Пресняков сразу после развода рванул в Блэк-Рок, а теперь хвастается перед бывшей.

"Жена больше всего на свете мечтала попасть на этот фестиваль", — поделился Никита на своей странице в соцсети.

Помимо этого, артист рассказал, что хоть на фестивале и произошло убийство, это был первый случай в истории. Мол, на самом деле на Burning Man нет чего-то ужасного и выходящего за рамки приличия, о чем рассказывают некоторые люди.

"Там не только дискотеки, там есть все: бани, кинотеатры, музеи. Арт-объекты такие, что выходят за рамки воображения. Люди свой город строят в пустыни, где вся еда и все бесплатно. Там важно со всеми объединятся и разделять любовь. Эта энергия там настолько мощная, что люди оттуда другими возвращаются", — заявил Пресняков.