Административно-лабораторный корпус центра гигиены и эпидемиологии в Мариуполе превратился в современную лабораторию.

"Кроме классного ремонта, мы также получили отечественное, новое, передовое лабораторное оборудование", - говорит Александр Хорошенко, главный государственный санитарный врач ДНР.

Еще один лабораторный центр Роспотребнадзора, докладывают президенту, открыт в Волновахе.

"Мы видим, что данные лаборатории, конечно же, позволяют сейчас на уровне наших муниципалитетов более качественно, более быстро реагировать на все возможные угрозы и повышать безопасность в этой части для нашего населения", - отметил Денис Пушилин, глава ДНР.

"Денис Владимирович, понятно, что это территориальные подразделения федеральной службы, но просил бы вас, конечно, уделять должное внимание таким структурам. Хоть они и являются федеральными, но работают в интересах граждан, проживающих на конкретной территории. В данном случае - в ДНР", - сказал Владимир Путин.

А это уже Воронеж. Там Центр гигиены и эпидемиологии вообще построили с нуля. Такой же ультрасовременный научный комплекс теперь есть и в Крыму, который Украина в свое время совместно с НАТО собиралась использовать как полигон для испытаний биологического оружия.

"В Крыму могла быть создана лаборатория по созданию биологического оружия. Все решения Украиной были приняты в рамках сотрудничества Украина-НАТО. Были уже выделены финансы на проведение подобных испытаний", - заявил Сергей Аксенов, губернатор Крыма.

Теперь же различные патогены в Крыму будут не испытывать, а выявлять, используя самое современное оборудование. Те же возможности появились и у жителей еще двух российских регионов. Волгоградской и Оренбургской областей, что значительно упростило работу специалистам на местах.

"То, что было еще доступно несколько лет назад для НИИ службы, сейчас это доступно и для нас на региональном уровне, что сокращает сроки проведения исследований", - указал Дмитрий Константинов, главный врач центра.

"Мы будем дальше укреплять материально-технические возможности подразделений Роспотребнадзора. Активнее внедрять в работу современные цифровые технологии, о чем Анна Юрьевна напоминала уже. Улучшать условия труда и уровень подготовки специалистов", - подчеркнул Путин.

Свою эффективность многие из них уже доказали в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В том числе благодаря своевременным действиям Роспотребнадзора удалось минимизировать последствия той опасной эпидемии, говорит президент, ставя этой федеральной службе конкретную задачу.

"Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие и здоровье людей. И в целом безопасность нашего государства", - сказал президент.

Для этого реализуется проект "санитарный щит России". Он был запущен в 2021 году по поручению президента. И включает в себя массу различных этапов. От усиления санитарно-эпидемиологического контроля на границе до создания самых современных лабораторных комплексов по всей стране. В том числе мобильных.

"В системе Роспотребнадзора три уровня реагирования. Самый первый - муниципальный уровень. Далее это субъективный уровень. И третий - это НИИ, которые обеспечивают поддержку нашим практическим решениям", - объяснила Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

Уже сейчас специалисты Роспотребнадзора способны за 24 часа расшифровать любую неизвестную инфекцию. И в течение максимум четырех дней создать систему тестирования.

"Таким образом, вот эта глобальная система, которая действует на территории России, позволяет нам, как я уже сказала, обеспечить наш биологический суверенитет и защитить население от возможных биологических угроз и инфекционных заболеваний", - говорит Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики.

Причем эта работа ведется в круглосуточном режиме. Даже свой профессиональный праздник, который отмечается 15 сентября, многие специалисты встретили на рабочих местах.

"Благодаря вам и многим поколениям ваших предшественников, талантливым врачам и ученым в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире. И что принципиально важно, она продолжает динамично развиваться. Ее главные принципы: профилактика и предупреждение рисков лежат в основе вашей работы. Эта работа не видна на поверхности. Но она является чрезвычайно важной", - заметил Путин.

В завершение президент пожелал успешной работы всем сотрудникам Роспотребнадзора на благо граждан и всей страны.