Правительство разработало программу комплексного восстановления приграничных областей

Правительство разработало программу комплексного восстановления приграничных регионов. Об этом на совещании с заместителями рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. В ближайшие два года на реализацию мероприятий будет выделено около 80 миллиардов рублей.

"О принятых решениях по нашим приграничным районам - Курской, Белгородской и Брянской областям. Президент обращал особое внимание на то, что нужно помочь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, родные поселки, села. Наладить всю транспортную и другую инфраструктуру, устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать предпринимателей и их коллективы. Для выполнения этой задачи Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий. Она нацелена на создание комфортных условий для наших граждан и эффективной работы бизнеса. Будут строиться больницы и поликлиники, детские сады и школы, ремонтироваться автомобильные дороги, мосты, котельные, а также спортивные клубы", - сказал премьер.

В текущем и прошлом годах 150 миллиардов рублей было направлено на выплаты гражданам, льготы и жилищные сертификаты. Всего в рамках программы запланировано порядка 60 мероприятий. Но их реализация возможна только в тех населенных пунктах, в которых уже полностью проведены работы по разминированию.

Также на совещании обсудили развитие улично-дорожной сети в регионах и субсидирование внутрироссийских авиаперевозок. Принято решение о фиксированной цене на билеты по социально значимому маршруту от Петропавловска-Камчатского до Владивостока. На эти цели будет дополнительно выделено более 148 миллионов рублей.