Киевский режим эвакуирует жителей 18 населенных пунктов в Днепропетровской области

Зона принудительной эвакуации семей с детьми расширена еще на 18 населенных пунктов Днепропетровской области. Как сообщили в областной военной администрации, речь идет о поселке Покровское и соседних населенных пунктах Синельниковского района.

Издание "Страна.ua" отмечает, что от Покровского до фронта - около 20 километров. Именно в этом направлении сейчас развивается наступление ВС России в Днепропетровской области. Через Покровское проходят основные коммуникации укрепрайона ВСУ в Гуляйполе на запорожском направлении.

Как сообщалось ранее, российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников ВСУ.