Путин: ВВП России за 7 месяцев вырос на 1,1%

Владимир Путин заявил на совещании с правительством в понедельник, что Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики.

Бюджет на следующую трехлетку призван решать как текущие, так и перспективные вопросы развития страны, добавил президент. По его словам, он обсуждал с Михаилом Мишустиным 14 сентября вопросы подготовки трехлетнего бюджета.

ВВП России за 7 месяцев вырос на 1,1%, указал также глава государства.

Усилия по снижению инфляции дают результат, тенденция достаточно яркая, отметил российский лидер.