Невестка-стриптизерша тянет деньги с Наташи Королевой: "Хочется красиво пожить"

Сын певицы Наташи Королевой Архип нашел свое счастье в лице красавицы-стриптизерши Мелиссы. Правда, девушке пришлось бросить денежную профессию, на этом настоял отец парня Сергей "Тарзан" Глушко.

Когда Мелисса выполнила все условия семьи благоверного, им с Архипом разрешили пожениться. Торжество состоялось в прошлом году в Санкт-Петербурге. Интересно, что родители невесты на свадьбу не приехали, а Королева и Тарзан решили совместить праздник сына с годовщиной своего брака.

Но зато после свадьбы певица постаралась окружить Мелиссу заботой и любовью. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" помогла невестке сделать операцию по коррекции челюсти: из-за неправильного прикуса у девушки сильно сместились зубы.

Но, похоже, Мелиссе понравилось получать помощь от свекрови. Поговаривают, что жена Архипа упрашивает Королеву купить ей салон красоты. Как пишет Telegram-канал "Свита Короля", девушка выучилась на визажиста, но работать в найме ей быстро надоело, теперь она мечтает о бизнесе. Да и, мол, неприлично, что невестка такой знаменитости на чужих людей вкалывает.

"Она говорит, что устала быть девочкой на побегушках. Хочется красиво пожить. Тем более, что у Наташи деньги на салон точно должны найтись. Мелисса даже помещение присмотрела", — сообщает канал со ссылкой на подруг девушки.