Политолог Орлов: Получать визы станет сложнее, но от российских туристов Европа не откажется

Европейский союз отложил принятие нового пакета санкций против России, сообщает Politico. Вопрос был снят с повестки дня, поскольку руководство ЕС и президент США Дональд Трамп усиливают давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти.

О евросанкциях с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил политолог Дмитрий Орлов.

— Европа, кажется, уже не знает, чем еще ущемить Россию. Вот сейчас всерьез стали обсуждать, а может быть, россиянам вообще прекратить выдавать визы в Европу? До какого уровня размежевания с нами они хотят дойти? Это же действительно железный занавес, просто железная стена.

— Пока об этом говорят в основном элиты Германии, но это обсуждается уже вполне предметно. Что же касается южных стран Европы, куда идет основной туристический поток, пока никаких заявлений оттуда не было. Я думаю, что опускание этого самого железного занавеса полностью все-таки маловероятно. Скорее, может и речь о каком-то более детальном контроле, об увеличении доли невыдаваемых виз. Как говорится, тяжесть законов компенсируется их неисполнением. Таким образом, я думаю, все сложится. Особенно, подчеркну, что касается стран Южной Европы, потому что они реально интересуют российских туристов, туда идет большой поток, они создают значительный приток денег в экономику. Думаю, что вообще с российским туристом Европа не простится, но какие-то бюрократические или квазибюрократические препоны усилятся.

— Теперь давайте обратимся к санкциям. Европейцы хотят то ли переиграть Трампа, то ли договориться с ним и обсуждают новые санкции против России. Ну, как всегда, самый мощный железный кулак. Но Трамп, похоже, не торопится оказывать давление санкционное на нашу страну. Удастся им переиграть Трампа? Трамп дрогнет? Ваш прогноз?

— Я думаю, что Трамп хочет, чтобы Европа, европейская элита точнее, играла в большую игру. Он не против с ними в эту игру поиграть, но при условии, если они будут, во-первых, инициативны, во-вторых, последовательны, а в-третьих, реально введут санкции. То есть он говорит весьма жестко: "Вы выступаете против России, но покупаете до сих пор у нее энергоэнергоносители. Не покупайте, тогда будем говорить о каких-то серьезных решениях". И в ответ предлагает вводить значительные пошлины против Индии и Китая, что противоречит, например, интересам Франции, которая с Китаем, так сказать, только улучшает в последнее время отношения. Я думаю, что Трамп действует в логике лакмусовой бумажки. Он говорит: сделайте это, это и это, я посмотрю и тогда присоединюсь. То есть так, как было при Байдене, Соединенные Штаты вводили санкции первыми инициативно, а Европа что-то поддерживала, Трамп действовать не хочет. Он говорит: сначала покажите товар лицом, потом мы будем думать, какие из этих мер поддержать. Такая политика никогда не устраивала европейскую элиту, которая как раз привыкла действовать в логике "вы делаете, а мы поддержим, подождем, посмотрим". Поэтому, как бы не развивались события, значительные противоречия и разночтения в санкционной политике есть и, несомненно, будут.

— Что касается наших активов, европейцы давно точат на них зубы, но как-то то ли руки короткие, то ли они опасаются прибрать это все в свой собственный карман. Вот ваш прогноз по поводу российских активов, которые заморожены в евроклире, доберутся они все-таки? Они придумают какой-то юридический ход, чтобы эти деньги потратить на себя и на Украину?

- Ну, ходы придуманы, и по поводу них уже началась дискуссия, то есть по поводу конкретных юридических механизмов. Я, тем не менее, считаю, что ограничители, которые существуют, и прежде всего, почти 285 миллиардов активов европейских компаний, которые здесь, в России, и, как показывают расчеты, это не полная сумма, не полная оценка того, что Россия может тоже заморозить, изъять, конфисковать. Это неполный перечень. Как минимум, здесь будет соразмерная история. Не говоря уже о том, что российские активы – это все-таки активы финансовые. Активы западных компаний – это бизнес. Зачастую очень эффективно или менее эффективно функционирующий бизнес, это будет очень болезненно для конкретных владельцев этого бизнеса. Так что полагаю, что это все-таки элемент эскалации, очень жесткой, на грани фола, но эскалации. И интересы в европейских странах в широком определении, они не соответствуют конфискации.