С 23.00 15 сентября до 06.00 мск 16 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотников. В частности, 30 – над Курской областью, 18 – над Ставропольским краем, 11 – над Ростовской областью, десять – над Брянской областью, пять – над Тульской областью, четыре – над Рязанской областью, три – над Республикой Крым, по два – над Волгоградской и Воронежской областями, по одному – над Нижегородской областью и над акваторией Черного моря, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Меж тем Вооруженные Силы России продолжают наступление на запорожском направлении. Наши войска взяли населенный пункт Ольговское. Село заняли бойцы группировки "Восток". Ольговское расположено в Гуляйпольском районе, в 22 километрах от города Гуляйполе. Также группировка "Восток" нанесла удары в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Противник потерял до 260 военных и более 10 единиц боевой техники.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты прошли все необходимые наземные и летные испытания, подчеркнули в компании. Су-34 способен поражать наземные, надводные и воздушные цели даже при активном противодействии противника в реальных боевых условиях. Наши военные высоко оценивают его маневренность и живучесть.