Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Киеве и Сумах, а также на подконтрольной Украине территории Запорожской и Херсонской областей. Активно атакуют врага и наши бойцы в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение неонацистам наносят сверхзвуковые истребители Су-34. Авиабомбы с универсальным модулем планирования позволяют летчикам, работая на безопасном удалении, бить точно по заданным координатам. На земле врагу не дает поднять головы артиллерия.

На Харьковском направлении выстрелами гаубицы "Мста-С" уничтожен взводный опорный пункт ВСУ в лесополосе. Действия наземных подразделений координируют операторы беспилотников.

В тыловых районах СВО идут тренировочные манёвры. Мотострелки осваивают новейший армейский мотовездеход "Улан". Его простая и надёжная конструкция сделана на базе "Нивы". В ходе полевых учений отрабатывают навыки стрельбы по целям в движении, отражение атаки дронов, оперативное спешивание и, конечно, эвакуацию раненых.