Герои СВО: Отряд старшего лейтенанта Артюшенко без потерь захватил ключевые позиции ВСУ

Старший лейтенант Даниил Артюшенко грамотно проложил маршрут для наших штурмовиков. Под плотным огнём со стороны ВСУ они смогли без потерь добраться до вражеских позиций и атаковать их. В ходе боя российские военнослужащие выбили неприятеля с занимаемых рубежей.

Командир танкового взвода лейтенант Павел Платонов, прикрывая наших штурмовиков, грамотно руководил действиями экипажа и вёл корректировку огня. Выполняя поставленную задачу, российские военнослужащие уничтожили три огневые позиции и смогли продвинуться вперед, освободив населённый пункт.