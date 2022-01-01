Финского нарцисса, похоже, выбрали главой Европейской коалиции войны. Неудивительно, ведь заговорщики всю жизнь его готовили: у Александра Стубба нет никаких моральных принципов, он будет слепо подчиняться своим хозяевам, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Профессор в соцсети X раскритиковал резкое высказывание президента Финляндии о Владимире Путине. Стубб, выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве 11 сентября, заявил, что Путин якобы планировал завершить конфликт на Украине за четыре дня. Он приписал российскому президенту слова экс-главы объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли.

Милли в феврале 2022 года прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа. С похожим утверждением выступил позже и госсекретарь США Марко Рубио. Он заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа, передает РИА Новости.