Алексей Корзин из "Челси" все еще не может сдержать слез, говоря об умершей в 34 года жене: "Она была частью меня"

Алексей Корзин овдовел в конце марта. Жена солиста группы "Челси" умерла внезапно. О каких-либо серьезных заболеваниях Екатерина не рассказывала. У нее просто оторвался тромб. Корзин остался с двумя маленькими детьми. Старший сын артиста появился на свет в 2016 году, а младший — в 2021-м.

"Март 2025 года разделил мою жизнь на до и после, не стало моей жены. Кате было 34 года. Она была моей опорой, заботой, частью меня. Сейчас как никогда понимаю, что была дорога каждая минута жизни", — со слезами на глазах признался певец.

Жена артиста умерла во сне. В ту ночь она осталась в спальне одна. Раскапризничался младший сын, и Алексей пошел к мальчику, да так и уснул в детской. А утром, когда зашел в спальню, увидел на кровати бездыханное тело любимой.

"Часто прокручиваю это утро, не могу представить, что мы больше не увидимся", — поделился Алексей в шоу "Песни от всей души".

У супругов было много планов. Они мечтали о большой семье, которая будет жить в красивом доме. "Когда Катя была беременна вторым, мы купили землю, построили дом. Хотели, чтобы дом стал местом тепла, любви. Хотели с Катей дочку. Сложно представить, что все может вот так в одночасье закончиться", — рассказал Корзин.

Алексей так и не решился снять со стен фотографии жены и раздать ее вещи. Алексей часто перебирает одежду любимой, она все еще хранит запах Кати.