США оценили смертоносное российское оружие

Дешевое и смертоносное оружие России оценили эксперты американского издания The National Interest. Авторы статьи заявили об эффективности российских фугасных авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции.

Как отметили эксперты, базовая ФАБ-500 является свободнопадающей бомбой. Она несет 200 килограммов взрывчатого вещества – и этого достаточно для уничтожения укреплений и масштабных разрушений.

Специалисты подчеркивают простоту комплекта УМПК, который может быть адаптирован к обширным существующим российским запасам бомб. Это позволило наладить массовое производство, Россия производит тысячи комплектов ежемесячно, отмечает издание.