Американские военные приняли участие в учениях "Запад-2025"

Военные из трех стран НАТО, в том числе представители Вооруженных сил США, наблюдали за совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2025". Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Как заявил Хренин агентству БелТА, за российско-белорусскими маневрами наблюдали военные из 23 стран. Трое наблюдателей - из стран НАТО, в том числе американцы. Глава белорусского Минобороны, по его словам, успел с ними пообщаться и посоветовал наблюдать и делать выводы.

Ранее на Западе рассказали об отработке ударов бомбардировщиками Ту-22М3. Цели имитировали объекты НАТО. Бомбардировщики несут ракеты Х-22, украинские и западные системы ПВО их перехватывать не могут.