Всплыла неприглядная тайна Камиллы Паркер-Боулз: съехала от больного раком Карла III

История любви короля Карла III и Камиллы Паркер-Боулз многим кажется настоящей сказкой. Они полюбили друг друга еще в юности, но из-за правил дворца не могли быть вместе.

Монарх и его единственная любовь через многое прошли на пути к своему счастью. В итоге не только смогли узаконить свои отношения, но и выстояли против волны народного негодования. Постепенно Камилла завоевала симпатию подданных. Вот уже 20 лет Карл и его жена идут рука об руку, но, кажется, последние пару лет в их отношениях веет прохладой.

Если верить инсайдерам издания RadarOnline, 77-летняя королева все меньше времени проводит рядом с мужем. Утверждается, что Паркер-Боулз оставила больного раком Карла III и переехала в свою резиденцию Рэй-Милл-Хаус в Уилтшире.

"Они развелись во всем, кроме названия. Камилла большую часть времени живет в Рэй-Милл, а Чарльз уезжает в Хайгроув или Кларенс-Хаус. На данном этапе это брак для видимости и поддержания репутации", — сообщил журналистам источник, близкий к монаршему дому.

Король и королева и раньше периодически жили порознь. Пара с самого начала договорилась, что каждому необходимо отдельное место для отдыха. Ни для кого не было тайной, что спят Камилла и Карл в разных комнатах, мол, так они лучше высыпаются. Личное пространство даже помогало сохранять брак, они успевали соскучиться и были рады встречам, но через несколько лет это стало привычкой. Супруги отдалились еще до того, как у Карла III обнаружили рак. Сегодня король поглощен заботами о своем здоровье, а его жена наслаждается "миром вдали от королевских забот".

Отметим, что Рэй-Милл-Хаус не принадлежит семье монарха, Камилла приобрела поместье после развода с Эндрю Паркером-Боулзом. Это произошло в 1994 году. Будущая королева тогда получила неплохие отступные от мужа. За особняк с бассейном и садами Камилла отдала 1,2 миллиона долларов.