Вскрылись детали завещания Валентины Талызиной: вот кому все достанется

Валентина Талызина скончалась 21 июня. Актрисе было 90 лет. Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" в последние месяцы жизни боролась с раком. Несмотря на это, артистка выходила на сцену.

Перед смертью Талызина дала большое интервью Андрею Малахову. Народная артистка РСФСР рассказала об обиде на родственников. Мол, родная и горячо любимая внучка Анастасия не пригласила ее на свадьбу. Торжество прошло в 2024 году, и его скрыли от артистки.

"Дочка сказала, что когда приедут иркутские родственники, тогда они замолчат, а я возьму все внимание на себя… Ну, они б мне сказали: „Валя, заткнись!“ — я бы заткнулась. Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!" — поделилась актриса эмоциями.

Но теперь стало известно, что Валентина Илларионовна простила Анастасию. Более того, перед смертью артистка успела оставить завещание, согласно которому все имущество, а также права на интеллектуальную собственность переходят к ее внучке.

"Завещание есть. Все останется в семье. Никуда ничего не уйдет. У Талызиной есть единственная наследница, внучка Настя Талызина. Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, все организовала. Ксения, дочь Валентины Талызиной, полностью на стороне Насти", — сообщил "АиФ" источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом Анастасии достанутся квартира на Большой Никитской улице, рыночная стоимость которой около 50 миллионов рублей, и дача в Кратово, ее эксперты оценивают в 40-50 миллионов рублей.

Напомним, Валентина Талызина скончалась 21 июня. Ей было 90 лет. Похоронили актрису 24 июня на Ваганьковском кладбище. Внучка артистки Анастасия Талызина во время траурной церемонии не переставала плакать, ее держал за руку муж Сергей Новосад.