Установлены дни бесплатного посещения Эрмитажа

Бесплатно посетить экспозиции Государственного Эрмитажа можно будет восемь дней в году. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пиотровский назвал праздники, на которые придутся бесплатные посещения. Это Рождество, День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 12 апреля - День космонавтики. Также проход к экспозициям будет свободным в День музеев 18 мая, День учителя - 5 октября, День народного единства - 4 ноября и День Эрмитажа - 7 декабря. А еще 1 сентября в Эрмитаж бесплатно пускают учащихся.

В пресс-службе Эрмитажа напомнили: если праздник выпадает на выходной день музея, бесплатное посещение будет организовано в ближайший к празднику рабочий день. Из-за большой загруженности музея в летние месяцы бесплатных дней не будет, передает ТАСС.