Грузия оценила отношения с Украиной: "Односторонняя дружба"

Грузия остается в режиме односторонней дружбы с Украиной - исходя из ситуации, сложившейся в "дружеской" стране. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, Грузия сохраняет режим односторонней дружбы с властями Украины. Кобахидзе добавил, что сожалеет о грубом отношении Киева к Тбилиси. Премьер имел в виду заявления представителей киевского режима после отказа Грузии открыть второй фронт против России, передает ТАСС.

Ранее в Тбилиси заявили о готовности властей Грузии отказаться от безвизового режима с Европейским союзом, если ЕС продолжит предъявлять ультиматумы. Кобахидзе заявил об этом в ответ на официальное письмо от Еврокомиссии по вопросам миграции.