Непотребства Волочковой возмутили народ: то под елочку, теперь под яблоньку

Анастасия Волочкова побывала в гостях у подруги Елены Галицыной и снова угодила в скандал. Обычный пикник превратился в "голую" фотосессию. Однако прелести балерины народ не оценил.

Экс-прима Большого театра по традиции после бани вышла на улицу без одежды. Анастасия позировала подруге, прикрываясь веткой яблоньки, на которой висели плоды.

"У нас тут изысканный пикник. Пьем дорогое розовое просекко. Порадуйтесь за нас. И мы имеем на это право. Потому что мы много работали. И сейчас отпразднуем все события, которые произошли за ближайшую неделю", — похвасталась Волочкова.

Анастасия призналась, что обожает фотографии, которые для нее делает Елена. Мол, на этих снимках она получается невероятной.

"Ты из меня делаешь очень какую-то красивую музу... Я вообще здесь стою с твоими яблоками и не знаю, что с ними сделать – то ли сожрать их, то ли сфотографироваться", — обратилась балерина со своей страницы в соцсети к Галицыной.

Поклонники же Анастасии возмутились непотребством, которое утроила звезда. Народ припомнил, как четыре года назад Волочкова также после просекко присела под елочку на своем участке. Балерина справила малую нужду прямо под окнами у соседей. В свое оправдание артистка тогда заявила, что вольна делать на своем участке все, что ей вздумается. "Я никого не унизила! А пописала под свою ёлочку!" — отметила она.