Раскрывшую тайну Киркорова Аллу Пугачеву приперли к стенке: "Она жила за счет Филиппа и проигрывала его деньги!"

Алла Пугачева дала большое интервью иноагенту Екатерине Гордеевой. Примадонна среди прочего раскрыла самый большой секрет Филиппа Киркорова.

Поп-король до сих пор уверяет, что любил свою единственную жену Аллу Пугачеву, с которой даже венчался в храме. Но Примадонна заявила, что их брак был фикцией. Мол, умирая, мама Филиппа попросила Аллу Борисовну позаботится о Филиппе, помочь ему достичь успеха. Пугачева растрогалась и ничего лучше пиар-брака не придумала.

Продюсера Леонида Дзюника возмутили откровения певицы. Он эмоционально отреагировал на интервью Пугачевой и припомнил артистке один неприятный факт. Дзюник уверяет, что Алла Борисовна все 11 лет брака сидела на шее у молодого мужа.

"Да, был сделан первый шаг, да, она помогла Филиппу подняться в какой-то момент. Но почему-то она не говорит, что в период их брака, это 11 лет, она не работала ни одного дня, ни одного гастрольного тура, были какие-то единичные заказы", — отметил Леонид.

Продюсер уверяет, что исполнитель хита "Единственная" трудился на износ, чтобы дать жене достойную жизнь. "Киркоров только во время нашего сотрудничества за девять месяцев сделал девять гастрольных туров", — подчеркнул музыкальный деятель в беседе с "АиФ".

По словам Дзюника, Пугачева жила на широкую ногу и тратила семейный бюджет на свои хотелки. Например, попыталась открыть завод по производству чипсов, но бизнес прогорел.

"Почему же она об этом не сказала, что она жила за счет денег Филиппа Киркорова, что она в казино проигрывала деньги Филиппа Киркорова, что она в производство чипсов своих никому не нужных вкладывала деньги Филиппа Киркорова", — возмутился Дзюник.