В тюрьму — за кусок мыла: немцу грозит срок за посылку от знакомого из Барнаула

Из России с любовью... Получил посылку – садись на нары. История, похожая на анекдот, если бы всё не было так серьёзно. Жителя Германии могут упечь в тюрьму на 5 лет. За то, что получил посылку от знакомого из России.

Что там было? Пропагандистские материалы, адская машина? Ещё что похуже? Нет, просто житель Барнаула решил на Пасху отправить своему немецкому приятелю подарок. Сувениры. Тут прокуратура города Шверина и встрепенулась. Радиокомпания НДР так описывает ситуацию: "Мужчина совершил якобы правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском".

Что же вменяют гражданину Германии? Оказывается, приняв в дар кусок мыла и компакт-диск, он нарушил закон ЕС об антироссийских санкциях! Можете поверить? За кусок мыла из Барнаула немецкий предприниматель может получить реальный срок – от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

"Это был пасхальный подарок от хорошего знакомого, друга из Сибири. Я сделал ему подарок на Рождество. Он хотел сделать мне приятное и отправил посылку на Пасху, но она шла долго. Потом её вскрыли на таможне, провели экспертизу, а потом вмешалась наша прокуратура, и мне предъявили обвинение за кусок мыла с Алтая", - говорит сам обвиняемый.

Прокуратура требует дать письменное объяснение. Какое? Как помылся русским мылом? Сколько русских песен прослушал? Не стал ли сторонником России?

Посылку изъяли, сувениры оценили примерно в 27 евро. Немец нанял юриста и собирается судиться. Интересно, хоть мыло-то вернут? Там, в их прокуратуре, в действительности всё не так как на самом деле.