Силы ПВО уничтожили 87 украинских дронов за ночь

87 украинских дронов уничтожено за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны 16 сентября.

30 БПЛА – над территорией Курской области, 18 – над территорией Ставропольского края, 11 – над территорией Ростовской области, десять – над территорией Брянской области, пять – над территорией Тульской области.

Четыре беспилотника – над территорией Рязанской области, три – над территорией Республики Крым, по два дрона – над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному – над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря.