Израиль начал наступление на Газу. Цель — захват города

Израиль этой ночью начал массированное наступление на палестинский город Газа. ЦАХАЛ стремится взять населённый пункт под полный контроль. Удары наносит артиллерия, танки, в воздух поднята авиация. Всего за полчаса в Газе прозвучало порядка 40 взрывов, разрушены жилые дома.

По данным портала Axios, вторжение началось спустя несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с израильским руководством. Агентство утверждает, что Вашингтон не собирается препятствовать операции, там лишь рассчитывают на быстрый штурм. Тель-Авив в очередной раз призвал жителей Газы покинуть анклав.

Вторжение проходит на фоне экстренного саммита арабских и исламских государств в Дохе, там осудили удар ЦАХАЛ по Катару. Участники форума намерены исключить Израиль из ООН.