Вице-президент США не мог сдержать слез на шоу памяти убитого Чарли Кирка

Джей Ди Вэнс с трудом удержался от слёз, вспоминая убитого Чарли Кирка. Вице-президент США провёл памятный выпуск шоу активиста, трансляция велась в Сети.

Эмоции нахлынули, когда Вэнс рассказывал о семье Кирка: супруга погибшего просила совета, как рассказать детям о смерти отца.

По словам Джей Ди, общественник сыграл решающую роль в избрании Дональда Трампа на пост президента и в целом успех новой американской администрации — отчасти заслуга Кирка.

Смертельная пуля настигла его на митинге в университете Юты неделю назад. Подозреваемый в убийстве, 22-летний житель штата, задержан, в ближайшее время ему собираются предъявить обвинение. Как заявила генпрокурор США, мужчине может грозить расстрел.