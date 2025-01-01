Ту-160 отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи в ходе учений "Запад-2025".

Полет прошел над нейтральными водами Баренцева моря в течение четырех часов, сообщили в Минобороны России. Ракетоносцы отработали электронные пуски крылатых ракет по критическим объектам "противника".

Ту-160 сопровождали истребители МиГ-31 ВКС России. Все полеты прошли в соответствии с международными правилами, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Накануне в рамках учений над Баренцевым морем пролетели российские дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. В них задействованы более 13 тысяч человек.