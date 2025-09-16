МВД: мошенники втягивают студентов в преступную деятельность

Мошенники разработали схемы, втягивающие студентов-программистов в преступную деятельность.

Злоумышленники вербуют учащихся IT-специальностей под видом испытательного задания якобы для трудоустройства. Они просят написать вирусный код, создать вредоносную программу, взломать аккаунт или создать фишинговый сайт, сообщили РИА Новости в МВД.

"Мошенники обещают профессиональный рост и высокие гонорары. При этом ваш код может быть использован для кибератак", - предупредили в полиции.

Правоохранительные органы призывают будущих программистов проявлять бдительность и не поддаваться на сомнительные предложения о работе.

