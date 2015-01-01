Бывший муж вернул Виктории Дайнеко больного ребенка

В 2015 году Виктория Дайнеко вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана. Осенью того же года артистка родила от него дочь. Однако в 2017 году пара со скандалом оформила развод. Несмотря на то, что Дмитрий и Виктория расстались плохо, ради дочери артисты попытались поддерживать минимум общения. Так, Дайнеко позволяла Клейману забирать дочь себе и проводить с ней время.

Вот и в этот раз певица отдала ребенка отцу, а сама отправилась в Луганск выступить в честь Дня города. Однако встреча Дмитрия и наследницы обернулась скандалом. Музыканту не понравилось, что дочь... заболела.

"Мои родители были не в городе, и дочь только с ним могла остаться, но заболела. Не смотря на то, что его сын уже простудился, он мне написал, что ребенка с соплями больше брать домой не будет. То есть я должна была везти больного ребенка с собой в Луганск 13 часов туда и 13 обратно? Старший сын при этом больной — нормально, а вот Лиза — нет", - возмущенно рассказала Дайнеко Starhit.

Клейман не стал обращаться за медицинской помощью, вместо этого дождался возвращения бывшей жены и вернул ей разболевшегося ребенка. У девочки обнаружили бронхит.

Ранее Дайнеко жаловалась на холодность бывшего мужа к дочери. Якобы тот проводил с девочкой очень мало времени, посвящая себя новой семье. Более того, Виктории пришлось бороться с Дмитрием в суде за алименты.