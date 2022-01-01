Певицу Монеточку* перестали пускать в несколько стран

Певице Монеточке* (настоящее имя Елизавета Гырдымова) запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию — за антироссийские высказывания. Теперь география гастролей опальной артистки сократилась до шенгенской зоны, сообщает Mash.

Меж тем стало известно, что Монеточка* добавила в райдер мужа и детей. Артистка теперь ездит на гастроли только с семьей. Исполнительница совмещает работу и отдых all inclusive вчетвером за счет заказчика.

За час выступления певица берет почти четыре миллиона рублей, в гримерку просит куриный бульон, "Цезарь", нарезки, 28 бутылок алкоголя и обязательный набор одежды (от велошорт до мужских боксеров). Суточные — 70 евро каждому. После выступления — пицца, суши или хотя бы сабвей.

Напомним, год назад против артистки возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента. Монеточка* получила несколько штрафов за отсутствие обязательной плашки о своем статусе в соцсетях.

Отметим, что уже несколько лет как исполнительница живет в Литве. В 2022 году артистка вместе с супругом, музыкантом и продюсером Витей Исаевым, покинула Россию. В августе того же года Монеточка* стала матерью, родив дочь Нину. А в начале 2024 года у пары появился на свет сын Петр.

* признана иноагентом в России.