Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе.

Беседа пройдет в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Выступление Зеленского на ГА ООН ожидается 24 сентября, ранее писало агентство Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что между Путиным и Зеленским существует сильная неприязнь, поэтому ему придется "вести переговоры по Украине самому".

9 сентября в Нью-Йорке открылась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Основные дебаты запланированы на 23-27 сентября и на 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.