Сын Софии Ротару втихаря продолжает платить налоги в России

Живущий под Киевом сын Софии Ротару продолжает платить налоги в казну России. В Сети Руслан Евдокименко называет себя патриотом Украины, а на деле пытается сохранить право на "Виллу София" в Ялте.

Более того, еще в 2015 году единственный наследник артистки получил российский паспорт. А через год начал предпринимательскую деятельность в нашей стране: зарегистрировал ИП, стал директором ООО "Вилла София". И поначалу все шло хорошо: до 2019 года семейство получало прибыль в размере более двух миллионов рублей, сдавало финотчетность в российскую налоговую, но в 2020 году компания ушла в убыток. В 2021 году Евдокименко ликвидировал компанию, закрыл ИП. Ротару под страхом конфискации переписала виллу на сына.

Однако стало известно, что Евдокименко до сих пор с гражданством России числится владельцем виллы. При этом он выкладывает в Сети посты с патриотичными лозунгами, хотя в начале СВО пытался покинуть Родину вместе с сыном, так как они попадали под мобилизацию. Виллу в Ялте семья Ротару продолжает содержать — оплачивает садовника и имущественный налог в казну России, утверждает SHOT.

Отметим, что после начала СВО певица София Ротару перестала приезжать в Россию. Говорят, одно время она жила в Киеве, но затем перебралась на Сардинию. В отличие от многих российских коллег "хуторянка" не выступает даже за очень большие деньги на корпоративах и частных вечеринках.