Власти объяснили серию взрывов во Владивостоке

Во Владивостоке произошла серия взрывов у административных сооружений,

Инцидент произошел при въезде в населенный пункт Щитовая со стороны бухты Шамора в районе административных сооружений с парковками. Пострадавших нет, повреждения получили несколько автомобилей.

"В результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования", - сообщило правительство Приморского края.

В настоящее время район оцеплен, отметила антитеррористическая комиссия региона. На месте работают специалисты.