Собянин: Завершена реставрация церкви Вознесения Господня в "Коломенском"

В Москве завершили реставрацию церкви Вознесения Господня в "Коломенском". Уникальный памятник 16-го века включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, работы длились два с половиной года. Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменные детали и элементы декора, позолотили крест. Обновили историческую лестницу. При реставрации цоколя намеренно сохранили небольшие неровности и утраты, чтобы подчеркнуть внушительный возраст постройки.

Открытие церкви состоится в мае к престольному празднику Вознесения Господня.