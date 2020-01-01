Арзамасова рассказала об Авербухе: "Илья старается для семьи, не жалеет сил"

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова оформили отношения в конце 2020 года. Причем для самого главного дня популярная актриса выбрала не классическое белое платье, а скромный голубой наряд. Летом 2021 года звезда комедийного сериала "Папины дочки" родила прославленному фигуристу сына Льва. А через три года в семье появилась дочь Лия.

Несмотря на большую занятость, Лиза Арзамасова старается поддерживать не менее трудолюбивого супруга. Популярная актриса находит возможность приезжать к мужу на работу. "Я люблю смотреть, как мой муж работает. Думаю, что это огромная привилегия: наблюдать за созданием нового проекта, видеть, как рождается шоу, знать, из каких огромных усилий и серьезных эмоций и переживаний вырастает то, что смотрится потом легко и непринужденно", - призналась актриса.

Она благодарна Илье Авербуху за то, что он разрешает ей наблюдать за процессом его работы и оказывать поддержку в трудные периоды.

"Илья очень много работает, старается для семьи, не жалеет сил. Хочу научиться от него не отставать. Чем больше мы работаем, тем сильнее (во всех смыслах) становимся. Работа расширяет горизонты возможного. Спасибо за ВСЁ!" - написала в своем официальном телеграм-канале Арзамасова.