"Сильно устал от болезни": зрители ТВЦ собирают средства для Сергея из Ростовской области

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летнего Сергея Ря́бец из Ростовской области. Год назад мальчика доставили в Москву на реанимобиле в критическом состоянии, с тяжелой формой острого лимфобластного лейкоза. Врачи спасли Серёжу – он перенёс несколько курсов химиотерапии, затем трансплантацию костного мозга. Операция прошла успешно, болезнь отступила, но в организме мальчика началась реакция "трансплантат против хозяина". Иммунитет Сережи борется с новыми клетками, воспринимая их как чужеродные. Стандартные методы лечения не помогают, необходим редкий препарат нового поколения. Его стоимость – почти 9 миллионов рублей. Обычной семье собрать такую сумму не под силу – родители просят помочь всех неравнодушных.

Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Напомним, что жизненно необходимый препарат нужен уже сейчас – время упускать нельзя.

Из больничной палаты Сережа не выходит уже восемь месяцев. Он рос абсолютно здоровым мальчиком, плавал, играл в шахматы, окончил музыкальную школу. Но в конце прошлого лета мама заметила на шее сына увеличенные лимфоузлы. Больницы, анализы, и внезапный, страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Болезнь развивалась настолько стремительно, что в Москву Сережу пришлось доставлять на реанимобиле.

"Как бомба взорвалась… Он не мог дышать, у него упала сатурация…" - говорит мама Сережи Светлана.

Сережа перенёс несколько тяжёлых курсов химиотерапии, врачам удалось достичь ремиссии. Мальчику провели трансплантацию костного мозга - операция прошла успешно, лейкоз – победили! Однако, несмотря на всю необходимую профилактику осложнений, в организме Сережи возникла редкая, но возможная после пересадки реакция – "трансплантат против хозяина". Иммунитет мальчика начал бороться с новыми клетками.

"Самое страшное время - я уже не понимаю, как вообще тогда держался… Кровотечения внутренние, по несколько суток рвало без остановки", - рассказывает Сережа.

Сережа был так слаб, что даже не мог встать с кровати. Сейчас он заново учится ходить. Всё это время мальчику проводят терапию, подавляющую иммунитет, чтобы он перестал бороться с трансплантатом и принял новые клетки. Перепробовали все стандартные методы лечения, Серёжа чувствует себя лучше, но болезнь окончательно не отступает, а иммунитет – практически на нуле.

"Сильно устал за этот год от болезни. И уже, если честно, на последнем издыхании", - говорит мальчик.

Однако шанс на выздоровление есть! Необходим редкий и очень дорогой препарат. Его стоимость – почти 9 миллионов рублей. Простой семье из Ростовской области таких денег не собрать, родители умоляют помочь спасти их любимого сына.

"Моя семья не в состоянии приобрести этот препарат, который очень нужен сейчас моему сыну. Чтобы он смог жить дальше, чтобы смог просто выйти на улицу. Прошу вас, будьте неравнодушными, помогите!" - просит мама Сережи.

Начать лечение нужно срочно, любая малейшая инфекция может стать для Сережи смертельно-опасной. У мальчика скоро День рождения, и он очень хочет встретить его дома, в кругу семьи.

- Обещаешь, что скоро вернешься?

- Обещаю…

Здесь, в больнице, у Сережи появилась мечта. Стать технологом пищевой промышленности, чтобы радовать больных детей.

"Я мечтаю изобрести такую еду, чтобы она была и вкусная, и ее можно было таким, как я, чтобы она напоминала по вкусу пиццу, гамбургеры, пирог", - делится Сережа.

Сережа всегда думает о других и любит помогать. Но сейчас помощь очень нужна ему самому. Он сильный и верит, что обязательно выздоровеет. И очень ждет, когда, наконец, сможет обнять родных и навсегда забыть о болезни.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Сергея Рябец, программа 2390