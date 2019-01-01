Евросоюз отложил на неопределенный срок принятие 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом пишет издание Politico. Согласование очередного списка рестрикций изначально было намечено на эту среду, но камнем преткновения стал фактор Трампа. Президент США своими требованиями к Брюсселю, обнажил противоречия, в которых погряз ЕС.

Вояж американского президента в Британию начнется сегодня. Дональд Трамп посещал Лондон в июле, но этот визит государственный со всеми традиционными церемониями. Поездка такого масштаба на Туманный Альбион у Трампа была 2019 году. Даже Джо Байден за свой президентский срок не осмелился на такое. С республиканцем Киру Стармеру придется туго. Ведь спорных вопросов между англосаксами много – европейские пошлины на сталь и алюминий и, конечно, Украина.

На прошедших выходных британцы показали на что способны, собрав 3 миллиона недовольных на улицах. Чтобы ничего не испортить, визит организовывают в то время, когда парламент отправится в отпуск. У премьера Кира Стармера будет 3 дня на то, чтобы перетащить Дональда Трампа на свою сторону и история с залетевшими в Варшаву якобы российскими беспилотниками будет тоже использована. Сегодня министр обороны отправил в Польшу истребители "Тайфун".

"Британские истребители и самолёт-заправщик станут посланием Москве. Путин проверил НАТО на прочность. Но блок ответил на это своей сплочённостью", - говорит Джон Хили, министр обороны Великобритании.

Сплоченность – это, конечно, громко сказано. Идея европейских политиков ввести бесполетную зону над Украиной практически провалилась. Испортила все Румыния, в воздушное пространство которой якобы тоже залетали русские БПЛА. Там опасаются того, что Киев втянет Бухарест в прямую конфронтацию с Москвой. Премьер Польши накануне вечером снова жаловался на атаку дронов. Но США опять не придали этому значение.

"Я понимаю, что эти операции с беспилотниками проводятся далеко от линии фронта. Они созданы в основном для того, чтобы ослаблять друг друга. Украинцы тоже наносят удары по России", - говорит Марко Рубио, госсекретарь США.

А это в Брюсселе признавать не хотят и требуют от США введения санкций. Впрочем, американский президент загнал европейцев в ловушку, пишет издание Politico. 19-й пакет санкций, который так активно продавливала Кая Каллас, испарился. Ультиматум Трампа, требующий отказаться от российской нефти, сместил внимание европейский русофобов с Москвы на Будапешт и Братиславу. Журналисты уверены – Трамп на это и рассчитывал.

"Путин явно стремится обмануть США. Он делает всё возможное, чтобы избежать санкций. И если продолжать откладывать их применение, то Россия сможет лучше подготовиться", - уверен Владимир Зеленский.

Интервью Зеленского Sky News лишь подтверждает слова западных политологов: Киев в отчаянии. Реакция на беспилотники над Польшей тоже это продемонстрировала, говорят эксперты. Истерика была тогда не в Варшаве, а в Киеве.