Стало известно, за сколько россиянка согласилась подорвать Транссиб

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске женщину, причастную к диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкалье.

Установлено, что 51-летнюю женщину завербовали украинские спецслужбы. Они начали переводить ей деньги, на которые она купила все необходимое. По инструкции она собрала самодельное взрывное устройство и поехала на исполнение задания. Оставив машину в поселке, женщина заложила СВУ на железнодорожных путях и привела его в действие. Момент взрыва она сняла на видео и отправила куратору.

На допросе она рассказала, что согласилась устроить диверсию за восемь тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент она арестована.

Кроме того, в отношении нее могут возбудить дело по статьям "Государственная измена" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств".