Брухунова назвала человека, который подарил ей самое главное

Сегодня, 16 сентября, круглую дату отмечает один из самых востребованных и успешных юмористов отечественной эстрады Евгений Петросян. Ему исполнилось 80 лет, но кто даст?! В последнее время артист ведет активный образ жизни, много путешествует и работает, придумывает новые программы и составляет свежий репертуар. Кроме того, многочисленные поклонники обратили внимание на новый стиль Евгения Петросяна в одежде. Теперь, считают фанаты, артист всегда как с иголочки и очень моден.

В Сети говорят, что метаморфозы с юмористом произошли на фоне его развода с артисткой Еленой Степаненко и женитьбы на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В настоящее время семейство воспитывает сына Вагана и дочь Матильду.

Татьяна Брухунова одной из первых поздравила супруга с юбилеем. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она написала: "Я счастливый человек. Второе десятилетие иду рядом с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное, - возможность стать матерью. С Днем рождения, Волшебник!"