Нетаньяху подтвердил начало наступления на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало массированного наступления на город Газа.

Цель операции - разгром радикального движения ХАМАС, сообщил политик перед началом дачи показаний в суде по делу о коррупции.

Нетаньяху попросил перенести судебные заседания, сославшись на чрезвычайные обстоятельства, связанные с проведением военной операции, пишет портал Ynet.

Накануне ВВС армии Израиля нанесли удары по Газе, а затем в город вошли израильские танки. Наступление началось спустя несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с Нетаньяху и членами его кабинета.