Мэр Москвы: В Коммунарке откроется школа и детский сад

В жилом квартале в районе Коммунарка открылся новый детский сад. Здесь также строят еще один детский сад и школу.

Так, на улице Александры Монаховой недавно завершили строительство детского сада на 300 мест, который 1 сентября принял первых воспитанников. Рядом строится второе дошкольное учреждение также на 300 детей.

Кроме того, почти завершено строительство здания школы на 1100 мест. В ней будут учиться дети с первого по 11 класс. Таким образом после открытия новых объектов социальной инфраструктуры жизнь здесь станет ещё комфортнее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Ранее была представлена концепция депозитарно-выставочного центра в Коммунарке. Его главная задача - создать благоприятные условия для хранения предметов Музейного фонда, а часть из них в активную культурную жизнь. Также там разместятся общественные пространства, административные помещения и высокотехнологичный реставрационный центр.