Николай Расторгуев раскрыл, что стоит за скандалом с журналистом: "Очень такая подленькая история"

На днях Николай Расторгуев попал в скандал. Он очень резко ответил на вопрос журналиста. В Сети неоднозначно отнеслись к словам бессменного лидера группы "Любэ".

Сейчас же прославленный артист заявил, что его слова вырвали из контекста. "Очень такая подленькая история, потому что обсуждают мой резкий ответ, но не обсуждают вопрос, на который была такая реакция. Это подленько, это неправильно, на мой взгляд. Надо было начинать с того, какой был вопрос. И тогда бы все было понятно", - сообщил Расторгуев.

По словам певца, журналист задал вопрос о гонорарах и, утверждает исполнитель, практически обвинил его директора, с которым певец работает несколько десятков лет, в воровстве. Поэтому Николай Расторгуев не сдержался и вспылил.