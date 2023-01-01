Собянин: В колледжах Москвы обновят и создадут еще 600 лабораторий и мастерских

В столице за последние три года создали с нуля и переоснастили полторы тысячи учебных лабораторий и мастерских. Всё благодаря программе обновления материально-технической базы колледжей. Один из них - колледж архитектуры и дизайна. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, в этом образовательном учреждении теперь есть современный полигон практической подготовки. Студентам стали доступны три инновационные зоны, в которых условия работы максимально приближены к реальным.

Эта мастерская московского колледжа похожа на стройплощадку. В быстром темпе студенты собирают опалубку, в эти формы затем зальют железобетон.

Рядом вяжут каркасы из арматуры, что тоже требует знаний и сноровки. А осваивают этот навык, в том числе и девушки. В соседнем зале бригады занимаются отделкой помещений. Поэтапно выравнивают стены, красят или клеят обои, до этого проводят электрику и вентиляцию.

"Соединяем тройники с трубой и с отводами. Далее мы передаем парням, они вешают уже туда. Этот полигон создан для того, чтобы мы научились работать в команде. Здесь есть и электрики, и отделочники. Работать, так сказать в бригадах", - говорят студентки Екатерина Иконникова и Диана Смирнова.

Всё как в жизни. Здесь даже используют подъемники со страховкой для работы под потолком.

"Большинство студентов, когда приходят, они боятся высоты, и мы их постепенно шаг за шагом поднимаем всё выше и выше", - объясняет Михаил Лукьянов, мастер производственного обучения.

Потому как уровень оснащения высок. Здесь, в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга, в этом учебном году открыты три инновационные учебные зоны. Для бетонных работ, мастерская внутренней отделки помещений и полноценный столярный цех. Он разделён на несколько зон. В одной части дети работают на станках, в том числе, осваивают оборудование с числовым программным управлением. Здесь, кстати, делают мебель для новых московских школ. Соседний зал оснащен верстаками.

В мастерской учатся столярному делу. Пилят, строгают, сверлят. Работают и руками, и на станках. Учебная задача на сегодня изготовить мольберты. Они, кстати, не будут пылиться на складе, их заберут ребята с других курсов: реставраторы, дизайнеры и архитекторы.

Весь учебный полигон колледжа занимает почти 2 тысячи квадратных метров. С 2023 года здесь идёт работа по обновлению учебного пространства. Уже модернизировано 60 кабинетов, мастерских и лабораторий. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве продолжается уникальная программа обновления материально-технической базы колледжей. Мы оснащаем их современным оборудованием — таким же, как на городских предприятиях. За три года обновили и создали с нуля 1500 учебных лабораторий и мастерских. В ближайшие пару лет рассчитываем сделать ещё примерно 600 мастерских", - сообщил Собянин.

Все мастерские создавались совместно с работодателями. Так что выпускники московских колледжей сегодня не сомневаются в своем будущем.

"Сейчас огромный дефицит кадров в строительной отрасли. Хороший уровень оплаты труда, хороший социальный пакет", - говорит Павел Дудулин, первый заместитель генерального директора строительной компании.

"Если говорить о стройке, то на каждого моего студента — минимум два-три работодателя", - рассказывает Юлия Соколина, директор Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26.

Практиковаться в этом корпусе будут полторы тысячи студентов ежегодно.