Вездеход с геологами затонул в озере в Забайкалье

В Забайкальском крае затонул вездеход с геологами.

ЧП произошло в одном из озер в Каларском районе в понедельник, 15 сентября. При спуске с горы у гусеничного вездехода отказали тормоза и он упал в воду.

В салоне находились 9 человек: четверым удалось выбраться, пятеро пропали. Их ищут экстренные службы.

"В том районе нет связи, поэтому о происшествии стало известно, когда четыре человека смогли добраться до населенного пункта", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Вездеход принадлежит компании "ГеоТех" (филиал Гидростроя), пишет telegram-канал SHOT.