Буланова рассказала о разводе: муж скрыл от нее свою зарплату

Татьяна Буланова в новом интервью рассказала о браке с Владиславом Радимовым. В 2005 году певица вышла замуж за футболиста, от которого через пару лет родила сына Никиту. Артистка пожаловалась, что спортсмен скрывал от нее свою зарплату.

"Я не знала, сколько он получает до момента, пока мы не начали оформлять визу. У меня тогда не было ничего. Мне пришлось делать это все через "Зенит". Вот тогда я увидела, сколько он зарабатывает", - сообщила популярная исполнительница.

В 2016 году Буланова и Радимов оформили развод. По словам певицы, брак не выдержал испытаний. Так, футболист не смог справиться с ее успехом и испытывал сильную ревность. Как утверждает артистка, в итоге это привело к измене со стороны Радимова. Этот факт стал последней каплей, и пара развелась со скандалом.

Артистка сообщила, что после развода бывший муж никакой помощи не оказывал. "Владислав платил только официальные алименты. Хотя говорил, что мне помогал. Ничего он мне не давал. Бывают такие мужчины", - констатировала Татьяна Буланова.

Отметим, что в настоящее время Радимов обрел семейное счастье, женившись во второй раз. Буланова же вступила в третий брак с мужчиной, который младше нее на 19 лет.