Полина Диброва рассказала, как сообщила мужу о своем уходе: "Дима подумал, что я с ума сошла"

Слухи о проблемах в семье Полины и Дмитрия Дибровых стали ходить еще летом. А несколько недель назад появилась информация, что молодая жена ушла от ведущего к его соседу, миллиардеру Роману Товстику. Ради четвертой супруги шоумена тот оставил жену и шестерых наследников и подал на развод. В результате разразился скандал, шумиха не затихает до сих пор.

Лишь сейчас Полина Диброва дала откровенное интервью, в котором изложила свою версию событий. Для начала она подчеркнула, что решение о разводе принимала долго и мучительно, она не хотела ранить мужа, к которому относится уважительно и очень ценит. Полина даже советовалась с духовником и психологом.

"Я просто не понимала, что мне делать, как человеку сказать об этом. Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне. Потом было несколько месяцев диалогов", - сообщила Полина.

Она призналась, что беспокоилась буквально за всех, даже за родителей, для которых "это большой удар". Однако, по словам Дибровой, дальше не могло это продолжаться, потому что обман и противоречия буквально разрушали ее изнутри.

"С Романом мы договорились, что нужно решить все вопросы семейные. И если мы все пройдем с честью и достоинством, то построим свою жизнь", - рассказала Диброва.

Однако ей не удалось избежать скандала и шумихи вокруг своей личной жизни. Полина пожаловалась: "Мне больше всего обидно, что говорят, что я урвала миллиардера. Никто не видит объективности ситуации. Я осталась одна с тремя детьми".

Полина подчеркнула, что взяла ответственность и поэтому рассчитывает только на себя. При этом она немедленно оговорилась, что ей окажет помощь и Дмитрий, потому что он "он очень достойный мужчина".

Диброва дала понять, что в семье Романа Товстика не все было гладко, иначе не случился бы развод. Полина уверена, что мужчину сложно увести из семьи, особенно если там много детей и налаженный быт. "Ты можешь быть сколько угодно в любовницах, но мужчину сложно увести… Чтобы он бросил шесть детей, ушел в никуда, съемные дома, это что надо сделать! Для него это кошмар кошмарный. Это надо было мужика так довести..." - рассуждает Полина.

Жену Романа Елену она назвала убитой горем женщиной, которую прекрасно понимает. Полина даже призналась в готовности пойти с ней на диалог и оказать помощь. Она подчеркнула, что Елена ей не враг. "Если ей будет от этого легче, я на себя готова взять удар", - заявила Диброва в интервью Лауре Джугелия.