В Москве рассказали, что ждет участников и гостей "Интервидения"

Уже в эту субботу, 20 сентября, на одной из самых технологичных площадок России Live Арене пройдет финал международного музыкального конкурса "Интервидение".

О том, что ждет участников и гостей грандиозного шоу, рассказали сегодня организаторы на пресс-конференции в Москве. Так, в ходе трансляции конкурса, которую в прямом эфире покажет Первый канал, планируется задействовать искусственный интеллект и технологию дополненной реальности. Все для того, чтобы зрители смогли лучше узнать исполнителей, которые представляют на "Интервидении", без преувеличения, весь мир.

"Для нас крайне важно, что девизом этого конкурса является "Музыка в сердце твоей страны". Т.е. никто никому не навязывает какие-то требования единые от организаторов. Никто не навязывает единые стандарты. Как раз наоборот, мы очень рассчитываем на то, что каждое выступление, каждый исполнитель будет абсолютно свободен", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.